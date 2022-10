Sporting sem policiamento em Marselha origina atraso no jogo

Deslocação do hotel ao estádio Vélodrome demorou mais do que o previsto por não haver a escolta habitual. Partida começa às 18h00

O encontro entre o Marselha e o Sporting, para a terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, vai começar com 15 minutos de atraso, ou seja, pelas 18h00.

O atraso deve-se ao facto de o Sporting ter chegado ao estádio apenas 38' antes do apito inicial previsto para as 17h45, ou seja, às 17h07 (hora portuguesa). A comitiva verde e branca demorou mais do que o normal no trânsito, isto porque, sabe O JOGO, não teve policiamento no trajeto, a habitual escolta e polícia que desimpedem as vias para facilitar a deslocação neste tipo de situações.

Assim, o Sporting acabou por chegar mais tarde ao Vélodrome, o que atrasou o aquecimento também. A partida começará, desta forma, às 18h00, hora portuguesa.

Aqui estão os Leões! , ! #OMSCP #UCL #DiaDeSporting pic.twitter.com/pkOLuAeAkt - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 4, 2022