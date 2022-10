Treinador do Marselha furioso com atraso do Sporting no túnel

Igor Tudor não gostou que a equipa estive à espera do Sporting no túnel de acesso aos balneários. Jogo começou 15 minutos depois da hora prevista.

Igor Tudo, treinador do Marselha, queixou, no túnel de acesso aos balneários, de que era o Marselha a sair mais prejudicado por ter ficado 10' no túnel à espera do adversário e sugeriu que era o Sporting a mandar no início da partida.

A equipa do Marselha ficou à espera Sporting no túnel de acesso ao relvado e ouviu-se Igor Tudor exaltado, furioso com a demora dos leões. Discutiu com o delegado ao jogo, com árbitros e com Hugo Viana quando este apareceu.

Recorde-se que a partida da terceira jornada da Champions teve um atraso de 15 minutos, depois de o Sporting ter chegado ao estádio apenas 38' antes do apito inicial previsto para as 17h45, ou seja, às 17h07 (hora portuguesa). A comitiva verde e branca demorou mais do que o normal no trânsito, isto porque, sabe O JOGO, não teve policiamento no trajeto, a habitual escolta e polícia que desimpedem as vias para facilitar a deslocação neste tipo de situações.