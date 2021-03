Sporting, a Champions e o mercado de verão: "Somos um clube vendedor"

Com uma larga vantagem na liderança do campeonato, Sporting poderá encaixar milhões preciosos com um eventual apuramento direto para a Champions.

Com nove pontos de vantagem sobre o Braga, segundo classificado, o Sporting lidera a Liga NOS destacado e começa a pensar num apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22, algo que representaria um encaixe importante para as contas do clube.

Em entrevista ao Jornal Económico, Francisco Salgado Zenha, vice-presidente dos leões para o pelouro das finanças, abriu o jogo sobre o próximo defeso e admite vender jogadores, porque o Sporting, como "os outros clubes portugueses", é "um clube vendedor líquido".

"A ida à Liga dos Campeões permitirá uma gestão mais confortável do orçamento. No caso do Sporting significará 15 milhões de euros mais o ranking. Algo entre os 20 e os 30 M€. Podemos ter de vender menos, sim. Ou podemos ter mais capacidade para fazer outro tipo de investimento na equipa ou na infraestrutura, que para nós também é crítico. Estamos a trabalhar para manter a espinha dorsal da equipa. Quando falo em resultados operacionais sem transações de jogadores é exatamente para podermos ter mais conforto e não termos tanta necessidade de vender. Mas continuaremos, como lhe disse, a ser um clube vendedor. Este verão também", assinalou Salgado Zenha, vincando mesmo que o plano passa por "vender mais do que comprar":

"O Sporting é, como já disse, um vendedor líquido de jogadores. O Sporting e todos os clubes portugueses! Com certeza que vamos vender mais do que vamos comprar. Tudo vai depender de como evoluir o mercado, das propostas que chegarem e das alternativas que surgirem. No ano passado reforçámos bem a equipa além dos jogadores de que já falámos. O Adán veio a custo zero, o Feddal também... Há formas de reforçar sem gastar muito dinheiro. O objetivo será reforçar a equipa nas posições que o futebol profissional entender, mas na linha que temos definida: vamos vender mais do que vamos comprar", reiterou o dirigente verde e branco.