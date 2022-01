SAD do Sporting reentrou em cena por Marcus Edwards: eis o ponto da situação

Quer garantir para já ou para o verão um alvo há muito identificado.

A SAD do Sporting reentrou em cena por Marcus Edwards, extremo do V. Guimarães, que já foi alvo de conversações no passado.

Sem sucesso nas investidas anteriores, o leão faz agora novo ataque à procura de garantir o jovem dianteiro ainda este mês ou, pelo menos, deixar o negócio encaminhado para o verão.

E se no início da época a SAD verde e branca chegou aos 7,5 milhões de euros, as abordagens mais recentes, dos últimos dias, elevaram a fasquia para os oito milhões e envolvendo os passes de outros jogadores para facilitar um desfecho positivo. O V. Guimarães quer pelo menos 10 milhões de euros, ou seja, uma base financeira relevante, com adicional em jogadores para aceitar libertar o inglês de 23 anos.

Recorde-se que o clube minhoto tem de pagar ao Tottenham 50% de uma transferência ao abrigo do acordo de compra efetuado em 2019 (custou 1,2 M€). Tal como sucedeu no último verão, o emblema inglês aceita adiar o recebimento de metade de uma venda, pois esse valor poderá multiplicar-se se a percentagem se mantiver num eventual contrato com os leões.

O Sporting tem vários alvos identificados no mercado português e um "não" agora não representa uma desistência. Foi assim com Paulinho e Esgaio. Com o mercado praticamente circunscrito nos últimos tempos à Península Ibérica para facilitar a adaptação, união e comunicação no grupo, a insistência tem sido uma estratégia que dá frutos. Além dos dois citados casos, os leões não se assustaram com o interesse da concorrência e garantiram também em Portugal jogadores como Pote, Tabata, Nuno Santos e Ugarte, além dos portugueses Vinagre e Virgínia por empréstimo.



"Gastar muito dinheiro" para dar salto qualitativo

Em dezembro, antes de defrontar o Boavista, Amorim deu conta da necessidade de abrir os cordões à bolsa para a equipa continuar a dar saltos de qualidade: "Sinto que é difícil passar deste patamar para outro sem se gastar muitos milhões."

Novo ataque a Edwards insere-se nessa política de investimento seguro, num jovem talento, conhecedor da liga, e que Pochettino, em 2016 quando treinava os spurs e o levou a jogo, comparou a Messi: "As qualidades - pela aparência, fisicamente e a forma como joga - lembram um pouco o início de Messi. Tem potencial para ser um jogador de topo, mas isso terá a ver com a forma como ele constrói o seu futuro".

O plano do Sporting passa por poder integrar Edwards nesta janela de mercado para ir ganhando rotinas de equipa nos próximos meses, ajudando como um agitador a saltar do banco para o impulso final à procura de retomar a liderança na Liga e na próxima temporada dar o salto para a titularidade (Sarabia está emprestado e é muito difícil a SAD comprar o seu passe e garantir o seu vencimento, e Pote tem mercado). Uma estratégia já seguida com Ugarte, em crescimento e a mostrar gradualmente dotes para ser o sucessor de Palhinha, que pode sair em breve. Edwards é visto como um desequilibrador, mas a sua eficácia é outro aspeto que cativa os leões.