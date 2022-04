SAD do Sporting não perde a paciência por Morita

Médio de 26 anos quer mudar-se para Alvalade e o Sporting está confiante no sucesso da operação, mas aguarda que clube e SAD dos açorianos se entendam para finalizar o processo num ambiente de paz.

O Sporting e o Santa Clara ainda não chegaram a um entendimento para a contratação de Hidemasa Morita, médio de 26 anos que cumpre a segunda época nos açorianos, e o processo tem tudo para se arrastar por mais algum tempo.

Os leões propuseram 3,5 milhões de euros, mas a SAD dos açorianos, liderada pelo turco Ismail Uzun, mantém-se intransigente na exigência de cinco milhões e uma percentagem de venda futura. O processo está congelado, com os insulares a pretenderem aguardar pelo fim de temporada para chegarem mais propostas, do estrangeiro, pois o japonês tem interessados em Inglaterra, Alemanha e Turquia.

Os leões vão fazendo jogo de paciência e esperam que Direção de clube e de SAD se entendam e que a turbulência na gestão do emblema acalme... enquanto se mantém a proposta de 3,5 M€.

E se Ismail Uzun não quer vender já Morita, à espera de propostas melhores, o presidente do clube, Ricardo Pacheco, tem-se mostrado favorável a um negócio no imediato e à entrada de dinheiro fresco. "Creio que está bem encaminhado, mas a decisão está do lado da SAD. Veremos se o negócio se confirma. Foi o presidente e a Direção do clube que, fazendo finca-pé para que não se repitam negociações como no passado, negociações menos felizes, tentou fazer melhor, conseguindo uma proposta significativamente superior", explicou ontem o presidente do clube açoriano à TSF.

À noite, a SAD do Santa Clara emitiu um comunicado, a frisar que está a defender os interesses do clube e a analisar todas as manifestações de interesse no atleta: "A SAD apenas procura, proativamente, escutar os interesses de todas as partes envolvidas. A administração está a considerar e a avaliar minuciosamente todas as propostas que cheguem. Esta proposta é igualmente motivo de análise e desenvolvimento, tendo em conta os interesses do atleta, mas em primeiro lugar está o superior interesse do Santa Clara."

Sob alçada disciplinar, mas sem recusar jogar

Morita pediu publicamente à SAD para respeitar a sua vontade de se mudar para o Sporting e desbloquear a transferência, o que lhe valeu um "procedimento disciplinar interno": "Quer o atleta, quer o seu representante, deverão respeitar a instituição Santa Clara." Desmentido foi que tenha recusado jogar no Dragão para forçar a saída: "O atleta integrou-se no estágio alegando desconforto na zona inferior do pé. Pediu para não ser opção, sentia que não estava em condições".