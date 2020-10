Rúben Amorim acusa arbitragem de Luís Godinho no Sporting-FC Porto

Análise ao jogo e a expulsão: "Passa pela dualidade de critérios. Faço mea culpa, porque não deveria ter dito o que disse. Ouço o mesmo todas as semanas e momentos antes ouviu-se pior de outro sítio. Não posso falar sempre dos árbitros e aceito qualquer que seja o castigo. O que me revoltou foi a dualidade de critérios. Sempre a aprender e a crescer."

Ser melhor: "Tirando alguns minutos da segunda parte, o Sporting foi a melhor equipa. Fizemos bom jogo, tivemos oportunidade para marcar cara do guarda-redes, não soubemos perceber onde estava o espaço, mas faz parte do crescimento. Se tivéssemos perdido, diria a mesma coisa. Temos que ser leões para semana. Ao empatar com o FC Porto, perdemos dois pontos."

Lance do penálti: "Claro que a arbitragem teve influência no resultado. Temos tido azar com o VAR. No ano passado, em Moreira de Cónegos, um jogador nosso foi agarrado e não houve nada. Hoje igual. A arbitragem teve influência no marcador, mas não no decorrer do jogo. Esse foi sempre nosso. Os jogadores estão de parabéns."