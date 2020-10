Revelado o castigo de Rúben Amorim. Treinador estará no banco no Santa Clara-Sporting

Rúben Amorim já estava suspenso preventivamente desde domingo

Rúben Amorim foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com 6 dias de suspensão e uma multa de 3 825 euros na sequência da expulsão, com vermelho direto, no Sporting -FC Porto, da passada jornada da I Liga.

"Lesão da honra e da reputação" - "O agente foi considerado expulso porque abandonou a área técnica tendo-se dirigido para próximo da linha lateral contestando uma decisão da equipa de arbitragem gritando por diversas vezes: "Vão para o c......!" Após ter sido expulso, voltou a gritar: "Vão para o c......, isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha!", lê-se no comunicado do CD, conhecido esta quarta-feira.

O facto de estar suspenso preventivamente desde domingo, dia seguinte a ser expulso no clássico, acaba por beneficiar o treinador do Sporting. Visto o castigo ser de seis dias, este terminará sexta-feira, pelo que Amorim poderá estar no banco no sábado, dia do jogo Santa Clara, nos Açores.