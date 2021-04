Renan Ribeiro volta à carga e tenta rescisão com o Sporting para voltar ao Brasil

O último dos jogadores dispensados por Rúben Amorim que continua com o futuro por resolver volta à carga por um acordo, após primeira tentativa falhada.

Renan Ribeiro perdeu em dezembro de 2019 a titularidade para Luís Maximiano e já vai em mais de um ano sem jogar, encarando agora a possibilidade de regressar a casa, ao Brasil, com outros olhos. Nesse sentido, o guarda-redes que foi dispensado do plantel por Rúben Amorim e treina com os bês, vai insistir com a SAD leonina para sair com um acordo de rescisão que lhe facilite rumar ao seu país onde, sabe O JOGO, tem à sua espera o Grémio, clube de Porto Alegre.

Desde o início da temporada afastado do grupo, Renan recusou, numa primeira fase, abordagens para rumar a ligas menos expressivas, como a turca ou a brasileira. Com o passar do tempo, foi também alvo de emblemas gregos e de Portugal, mas as pretensões do Sporting de obter um encaixe próximo dos três milhões não foram correspondidas - o salário, de 600 mil euros líquidos, também foi entrave.

Tentou então a via da rescisão, mas também não houve acordo e permaneceu no clube, afastado da equipa principal e sem jogar. Passada mais de meia temporada, o brasileiro desespera por voltar aos relvados e, ao que o nosso jornal apurou, vai de novo procurar um entendimento financeiro com a SAD para rescindir o vínculo que o liga aos leões até 2023, e sair com o passe na mão.



Investimento em Adán afastou-o

A baliza do Sporting em 2020/21 sofreu um investimento... na experiência de Adán. O espanhol, de 33 anos, foi contratado a custo zero, após rescindir com o Atlético de Madrid, para ocupar o posto de guarda-redes mais experiente que pertencia a Renan, mas acabou por relegar a jovem esperança Luís Maximiano para o banco de suplentes e a alternativa, sobretudo nas taças. Para terceiro guarda-redes os leões recrutaram, também grátis, André Paulo, ex-Casa Pia.