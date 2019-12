Porta do Sporting aberta para a saída de Renan

Guarda-redes brasileiro de 29 anos está naturalmente inconformado com mudança de hierarquia e quer jogar.

Renan tem a porta de saída aberta em janeiro, na reabertura do mercado de transferências. Segundo O JOGO apurou, a possibilidade tem vindo a ganhar consistência entre as partes, entenda-se o Sporting e o próprio atleta, devido à reduzida utilização do guardião por parte do técnico Jorge Silas, que alterou a hierarquia dos guarda-redes depois do brasileiro ter sofrido uma lesão no adutor da perna direita num treino após o encontro com o Belenenses SAD, no passado dia 11 de novembro.

O quadro é simples de explicar. Renan, percebendo que tem vindo a perder o estatuto anterior, vincado publicamente pelo treinador Jorge Silas de aposta em atletas da formação, pretende jogar com regularidade na presente fase da carreira, pelo que admite a saída para atingir esse objetivo, dado o contexto que entende ter pela frente. Renan, de resto, na época passada, foi decisivo na conquista da Taça da Liga e Taça de Portugal, ambas através do desempate por grandes penalidades. O brasileiro saiu como herói nas duas finais. Porém, alguma inconsistência exibicional e, sobretudo, a resposta dada por Luís Maximiano no duelo da Liga Europa frente ao PSV Eindhoven - o primeiro após a lesão contraída por Renan - contribuíram para que Jorge Silas mudasse a sua perceção quanto à hierarquia que estava definida desde Marcel Keizer, técnico holandês que iniciou a temporada. O jogo de Barcelos para a Liga, no passado dia 1, pese a derrota por 3-1, deixou Luís Maximiano por cima e o treinador leonino conversou com o próprio, dando-lhe confiança e segurança para o futuro, transmitindo-lhe igualmente a ideia de que é uma aposta consistente e não circunstancial.

Pois bem, a partir daí, para a Taça da Liga, Renan, com alguma intranquilidade, surgiu como titular em detrimento do campeonato frente ao Moreirense e anteontem, ao abrigo da rotação, voltou a competir, sendo expulso na primeira parte. A SAD, carente de encaixe financeiro, e percebendo que a a resposta de Luís Maximiano vai ao encontro às necessidades, sabe O JOGO, dá luz verde à negociação do guardião, que chegou a ser abordado no verão com a possibilidade de uma mudança para o campeonato alemão. O regresso ao Brasil não é de descartar.