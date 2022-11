Minuto 20: Marsà abriu em Nuno Santos, o ala toca de primeira e Trincão na esquerda encontra Paulinho para o 1-0. Boa finalização do dianteiro leonino; Minuto 22: Perda de bola infantil do Farense, Edwards recupera e Pedro Gonçalves assiste Paulinho para o primeiro bis da época. Foi à segunda e de pé direito que o avançado ampliou as contas.