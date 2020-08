Os valores em torno de um alvo demasiado caro para o Sporting

Lyanco com a camisola do Torino

O defesa-central Lyanco, atualmente a defender as cores dos italianos do Torino, foi apenas mais um dos nomes identificados pelo Sporting como potencial alvo para o reforço do setor mais recuado, porém, até ver, fora das possibilidades financeiras face à concorrência que existe pelo jogador.

O Sporting, na procura de assegurar mais um elemento para a sua defesa, procurou saber se poderia uma proposta de cinco milhões de euros por 60% dos direitos económicos do atleta era suficiente para satisfazer as pretensões do Torino, que está a par do desejo do jogador de 23 anos em mudar de emblema no presente mercado.

A resposta do emblema de Turim foi pronta e apontou para uma verba de 10 milhões de euros para que o Sporting pudesse chegar a acordo com o jogador e validar a sua transferência para Lisboa. Em Alvalade, sabe O JOGO, os valores foram considerados exagerados e o processo manteve-se pendente, sem qualquer evolução, independentemente da presença há muito prevista do agente Frederico Moraes em Portugal, ele que, recorde-se, esteve envolvido e representou Wendel quando este ingressou no Sporting.

Além disso, os dirigentes leoninos ficaram a par dos vários clubes interessados no jogador, alguns deles disponíveis para atingir a as condições financeiras exigidas pelo Torino, mas também ir de encontro a melhores pressupostos económicos para o jogador. São os casos do Leeds United, recentemente promovido à Premier League, do s franceses do Lille, mas também o Bolonha, equipa que chegou mesmo a acolher Lyanco por empréstimo no decurso da última metade da temporada 2018/19. Ora, Lyanco surge assim como mais um dos vários nomes que o Sporting tem vindo a estudar, isto procurando uma oportunidade de negócio que possa ir de encontro à suas limitações financeiras, sem fugir das exigências ou características que Rúben Amorim pretende: um jogador forte fisicamente, rápido e que possa ocupar o lado direito dos três centrais.