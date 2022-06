Novo equipamento principal do Sporting em pré-venda e será revelado a 15 de junho

O emblema leonino volta a disponibilizar o equipamento em formato de "venda às cegas", até 14 de junho, sendo que o lançamento oficial será logo no dia seguinte.

Com o lema "Nova pele, o mesmo ADN. Lidera o caminho, apenas sê o primeiro", o Sporting colocou esta quarta-feira o novo equipamento principal para 2022/23 em pré-venda.

O emblema leonino volta a disponibilizar o equipamento em formato de "venda às cegas", até 14 de junho, sendo que o lançamento oficial será logo no dia seguinte, 15.

De relembrar que este é o segundo ano da parceria do Sporting com a Nike.

De acordo com o clube verde e branco, os adeptos vão poder personalizar a "nova pele de forma grátis" com nome e número, podendo vestir o novo equipamento no Troféu Cinco Violinos, uma vez que "na compra da camisola durante o período da blind sale, o Sporting oferece um convite duplo para esse encontro".