Mercado no Sporting: Borja, Pedro Mendes e Diaby enchem a agenda

Defesa colombiano é associado ao Toluca, do México. Já os avançados estão com poucos minutos de jogo em Espanha e devem voltar a Alvalade

O dia de Natal em Alvalade está a ser dominado pelas notícias sobre Borja, Diaby e Pedro Mendes. No mercado de janeiro, o trio deverá ter um novo rumo à carreira. O colombiano, primeiro, está às ordens de Rúben Amorim, mas tal não deve continuar a acontecer em 2021. O Toluca, do México, clube ao qual a SAD comprou o canhoto em 2019, quererá, segundo a Imprensa local, reaver o jogador por empréstimo. Até porque, neste momento, Amorim tem Feddal, Gonçalo Inácio e, eventualmente, Matheus Reis para a posição de defesa centro esquerdo.

Por outro lado, Diaby (Getafe) e Pedro Mendes (Almería) poderão voltar a Alvalade. De acordo com o jornal espanhol "Marca", a SAD do Sporting pretende terminar, com efeitos imediatos, o empréstimo do extremo maliano Abdoulay Diaby ao Getafe. Até esta altura, o jogador, de 29 anos, foi utilizado em apenas um jogo, e durante 17 minutos, numa partida contra o Valência.

Ciente do pouco rendimento de Diaby no futebol espanhol, o Sporting pretende o regresso do jogador para poder transferi-lo a título definitivo, por exemplo para o futebol belga onde tem mercado. Diaby foi contratado pelos leões ao Club Brugge no verão de 2018, a troco de 7,4 milhões de euros.

Pedro Mendes, por sua vez, foi cedido por duas temporadas, mas há a hipótese de terminar o empréstimo com o Almería de José Gomes, visto o atleta sub-21 português ter apenas 235 minutos divididos por dez jogos e ainda sem golos para festejar, esta uma notícia aventada pelo jornal "AS".