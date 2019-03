Varandas e as relações institucionais: "Se morro de amores ou não pelos dirigentes, é outra história"

Na período de perguntas e respostas na conferência de imprensa desta segunda-feira, Frederico Varandas estranha alguns silêncios e explica o que fizeram Boavista e FC Porto

As responsabilidades dos clubes: "Duas coisas aconteceram. Estavam selvagens e cobardes em recintos desportivos, que não deviam estar. E a segurança desses recintos falhou, o que é responsabilidade de quem organiza."

Luís Filipe Vieira e Pinto Costa deveriam falar: "Nós, Direção do Sporting, zelamos pelo Sporting e pelo desporto português, também. O que nos compete fazer, nós fazemos. Gostaria que os meus homólogos fizessem o mesmo e garanto que o desporto português seria muito melhor."

Sobre a reação de Boavista e FC Porto: "Do Boavista, o presidente do clube e SAD vieram pedir desculpas no próprio dia, pessoalmente e antes de eu regressar a Lisboa. O presidente do FC Porto telefonou e pediu desculpas sobre o sucedido. Mas, esta questão vai muito para além dos pedidos de desculpa. É preciso agir e que as instituições com responsabilidade que façam o que têm a fazer."

Discurso inflamados sobre arbitragem: "Acho demasiado sério. Tivemos uma agressão por trás, uma funcionária agredida na face. Vejam o que acontece no futebol inglês: um adepto agrediu um jogador e passado uma semana foi sentenciado com pena de prisão e dez anos de interdição de recintos desportivos. Se queremos estar entre os melhores..."

Tensão entre clubes: "Surpreende-me mais o presidente da federação de patinagem não ter feito qualquer declaração e passaram 48 horas. E no Bessa também não vi ninguém criticar. É preciso pôr o dedo na ferida"

Relação com FC Porto em causa: "Temos os nossos valores e não abdicámos deles. O Sporting vai ter sempre relacões instituicionais com todos clubes. Se morro de amores ou não pelos dirigentes, isso é outra história. Os dirigentes do FC Porto quando vêm a esta casa são bem tratados e não são agredidos".

Sobre comunicado do FC Porto: "Foi um pedido de desculpas, dizem que identificaram o senhor, o que agradecemos por vai haver uma queixa crime e queremos saber quem é"