Sporting quer Ristovski apenas com repreensão

No documento que solicita a despenalização do lateral-direito é descrito que o atleta não teve qualquer intenção de ofender a integridade física de Niltinho. Bruno Gaspar é alternativa.

O Sporting e Ristovski apresentaram no domingo uma exposição ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), solicitando a despenalização do lateral-direito na sequência do cartão vermelho exibido no passado sábado no confronto frente ao Chaves e que o tira, em caso de suspensão, do dérbi da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Benfica. Segundo O JOGO apurou, os responsáveis leoninos defendem que o corte de Ristovski foi apenas na bola e não teve qualquer intenção de ofender a integridade física de Niltinho, considerando que este deve ser repreendido.

Nos documentos submetidos para o órgão disciplinar a repreensão é sustentada com base no artigo 166.º alínea b) do regulamento disciplinar das competições profissionais organizadas pela Liga. Na referida alínea do artigo que contempla os protestos, atitudes incorretas e outras infrações leves está determinado que o jogador deve ser apenas repreendido por jogo perigoso, algo que é sublinhado pelos intervenientes.

O Sporting e jogador procuram a despenalização, depois do episódio que o tirou dos dois últimos dérbis com o Benfica, em fevereiro último. Então, na jornada que antecedeu a receção aos encarnados, em Setúbal, o internacional macedónio foi expulso por Hélder Malheiro, para o qual cresceu com um "galo" na cabeça por ter sido atingido por um adversário. Ristovski foi suspenso por dois desafios, falhou o primeiro com o Benfica em Alvalade e acabou por ser despenalizado em uma partida cerca de três horas antes do confronto da Luz, precisamente para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Bruno Gaspar foi o lateral-direito nos dois jogos...