Robertone interessa ao Sporting e Vélez pede nove milhões

Presidente do Vélez confirmou a O JOGO a existência de negociações pelo jogador eleito para "render" Bruno Fernandes.

Numa altura em que todas as atenções estão centradas no potencial negócio milionário por Bruno Fernandes, o Sporting entrou em campo para jogar ao ataque no dossiê relacionado com o substituto do capitão, que será financiado com a venda deste.

De acordo com o que o JOGO apurou, os leões viraram agulhas para a contratação de Lucas Robertone, médio de 22 anos do Vélez Sarsfield, cujo perfil vai ao encontro do pretendido pela SAD e por Marcel Keizer para o reforço do meio-campo.

Em conversa com o nosso jornal, Sergio Rapisarda, presidente do emblema de Buenos Aires, confirmou a existência de negociações por um jogador pelo qual pede nove milhões de euros. "Recebemos um email do Sporting. Estamos a falar e vamos continuar, até porque por uma questão de cortesia falamos sempre com quem nos procura, como foi o caso", afirmou o dirigente.

O emblema de Buenos Aires pretende encaixar 9 M€ por um jogador que é avaliado no portal "Transfermarkt" em 4 M€

Sabe O JOGO que a sociedade dirigida por Frederico Varandas avançou com uma proposta inicial na ordem dos 5 M€, que não convenceu os argentinos a libertar um dos seus ativos mais preciosos.

Porém, em Alvalade, acredita-se que o negócio possa fechar-se em torno dos 6 ou 7 M€. "Não posso falar de valores quando estamos a conversar com clubes. Apenas posso dizer que estão longe do que pretendemos", adiantou Sergio Rapisarda, sobre uma negociação que ameaça tornar-se numa prova de resistência para o emblema lisboeta, cujas limitações a nível financeiro já o retiraram da corrida pelo ucraniano Ruslan Malinovskyi e pelo espanhol Dani Olmo (ver caixa).

Máquina de competência seja como 8 ou "9,5"

Orientado por Gabriel Heinze, antigo jogador do Sporting, no Estádio José Amalfitani, Robertone saltou para a ribalta na última edição do campeonato argentino e as suas exibições abriram o apetite aos "tubarões" Boca Juniors e River Plate. Em grande parte da competição, o jogador atuou na posição 8 num sistema de 4x2x3x1, sendo o responsável por dar "perfume" à primeira fase de construção de jogo do Vélez.

No entanto, sobretudo na parte final do campeonato, uma onda de lesões obrigou Gabriel Heinze a improvisar e a colocar o seu "maestro" numa posição mais adiantada do terreno. Mostrando uma enorme facilidade em atacar o espaço entre os centrais para surgir na área, Robertone marcou três golos nos sete jogos em que atuou como segundo avançado e mostrou estar à altura do apelido de "Ronaldinho", que ganhou nas peladinhas de infância, em Concordia.

Outra das armas à disposição de Robertone é o talento nas bolas paradas, afinado com horas extra de treino ao lado dos colegas Zárate e Domínguez. Refira-se que em novembro do ano passado, Robertone renovou contrato até 2021 com o Vélez Sarsfield, que decidiu blindar o seu jovem jogador após este ter sido visto na Bombonera a ver um jogo do Boca Juniors, um dos seus rivais "viscerais".