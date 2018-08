Quem fez mais pelo Sporting? Ricciardi e Dias Ferreira argumentam, Madeira Rodrigues diz que é passado

Dias Ferreira, José Maria Ricciardi, Pedro Madeira Rodrigues e Rui Jorge Rego marcaram presença num debate promovido pela CMTV.

A estratégia para o futebol foi um dos assuntos em destaque no debate promovido pela CMTV na noite desta quarta-feira. "Sem dinheiro não há futebol. José Eduardo dispensa apresentações quanto aos conhecimentos. Temos de passar a ganhar e nós viemos para ganhar de forma recorrente. Fui o único que fui no autocarro na última vez que fomos campeões nacionais e vi a alegria que tiveram. É isso que lhes vou dar e para isso são precisas condições financeiras. Terei voz ativa no futebol e irei liderar.", disse Ricciardi, seguindo-se Dias Ferreira.

"Futebol e vitórias também atraem dinheiro. Precisamos é de ter pessoas competentes. É possível poupar e ter dinheiro para aplicar no devido lugar. Liderei o futebol quando já havia departamento profissional. Não fui no autocarro mas os jogadores quando passaram conheciam-me. Estava junto ao futebol e preparei a época. Fomos injustamente expulsos por algumas pessoas que agora esquecem-se. Percebo mais de futebol do que aquilo que julgo. Não é só perceber de chutar a bola. Penso Sporting com a minha cabeça e com a experiência que tenho. Estive na génese da organização da Liga e conheço o meio e os seus bastidores. Uma das coisas que faço é que ninguém me engana. Não acredito em tudo", atirou.

Pedro Madeira Rodrigues, por seu lado, deixou indiretas a ambos. "Ouvir uma discussão sobre quem ajudou há 16 anos. Com vocês o Sporting foi campeão duas vezes. Dêem uma oportunidade, agora não me comparem com Bruno de Carvalho. Faz-me confusão esta conversa, deixem os outros entrar. Bem ou mal, trabalharam pelo Sporting. Bruno de Carvalho fez uma mudança mas perdeu-se mas a intenção era boa. Sporting não pode voltar ao passado e isto não é conversa de Bruno de Carvalho. Dias Ferreira e Ricciardi representam o futebol. Detesto o rótulo do croquete mas é o momento de entrar uma equipa nova. Temos ideias para o futebol: scouting com grandes clubes europeus, temos falhado na definição do perfil, equipas competentes. Jesus dizia que o Sporting não tinha uma boa estrutura. O que difere esta minha candidatura da anterior? A equipa é muito diferente liderada por uma pessoa que aprendeu. Venho com outra capacidade, percebendo mais sobre o que o Sporting precisa. Antes foi tudo muito em cima. Não me arrependo de me ter candidatado em 2017. Bruno de Carvalho fez coisas boas mas era preciso que ele não estivesse rodeado de yes man", vincou.