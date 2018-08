O que se disse sobre a situação financeira do Sporting, com Ricciardi a responder a Madeira Rodrigues

Confira o que foi dito sobre a situação financeira do Sporting no debate promovido pela CMTV.

A questão financeira do Sporting mereceu discussão por parte dos quatro candidatos à presidência do Sporting que marcaram presença no debate promovido pela CMTV. "Sporting despende 23 milhões de euros com as modalidades e na SAD 100 milhões. Portanto, no último ano foram 123 milhões. Tenho obrigação de dizer aos sócios: situação líquida, o capital do grupo Sporting, é negativa em 153 milhões de euros. Vai haver prejuízo de 15 milhões, que será anunciado em breve. Passivo é superior a 200 milhões, não contando com as VMOC's, que são um valor mobiliário híbrido, e que neste momento são 135. Retirando isso, o passivo é superior a 200 milhões de euros. O défice de tesouraria para este ano é de 60 milhões, SAD e clube, já com as vendas todas realizadas. A anterior direção antecipou 60 milhões dos direitos de TV. Temos no final do ano de pagar 32 milhões se não tivermos outra solução. Temos a solução. Isto porque no acordo de reestruturação qualquer jogador que fosse vendido acima de 8 milhões de euros teria de ir metade para os bancos. Só respeitou nisso em dois ou três. 122 milhões de euros que o Sporting tem pela frente para resolver e por isso acho uma certa piada a investimentos. Temos soluções, mas é um problema difícil", explicou José Maria Ricciardi.

"Sobre os 122 milhões, quem for presidente terá de ter este valor. Nós já conseguimos esse investimento através de um Empréstimo Obrigacionista. Temos Kuwait, Emirados, possibilidade de Arábia e Oman. Estamos a negociar a melhor taxa. Esse investimento irá resolver o problema das VMCO's. Há um negócio preparado por 40,5 milhões de euros para termos 90 por cento da SAD. Aproveitamos as coisas boas feitas por Bruno de Carvalho. Isto é só o princípio. Sporting é uma marca valiosíssima", disse Pedro Madeira Rodrigues. "Fui convidado para escrever um teatro sobre a história do Sporting. Ganhei um Prémio Stromp. Mas não estou contente com os últimos anos. Não vou injetar dinheiro, garanto uma entidade com um Empréstimo Obrigacionista de 120 milhões de euros. Estamos a negociar a taxa de juro. Eles querem fazer dinheiro mas acreditam na marca Sporting, continuou, seguindo-se Rui Jorge Rego.

"Dizem que não podemos entrar em conflito geracional mas depois os mais novos são os paraquedistas. Temos de acabar com isso. A pergunta foi sobre modalidades, inicialmente. Tenho dois investidores que darão a cara por este projeto na campanha. Não temos grandes preocupações nesse ponto neste momento. Temos VMOC's que valem 120 milhões e podem ser compradas por 39 milhões".

Ricciardi respondeu a Madeira Rodrigues: "Se vai arranjar 120 milhões e temos uma dívida de 200 milhões... Passamos para uma dívida de 320? Não podemos ficar com este endividamento brutal. Aumentar o passivo? Meu caro amigo, com as taxas de juro é absolutamente incomportável para a exploração do Sporting".