Bruno Fernandes: "É um orgulho ultrapassar jogadores como António Oliveira e Balakov"

Bruno Fernandes falou da marca dos 100 jogos pelos leões, das expectativas para o jogo de quarta-feira e deixou um pedido aos adeptos.

100 jogos pelo Sporting: "Foi um jogo muito especial para mim, onde me sinto muito honrado por poder representar um clube como o Sporting e atingir uma marca difícil como é a dos 100 jogos e, obviamente, conseguir celebrar esta marca com o golo fica ainda um sabor mais especial do que já era".

Marca: "Obviamente, vim para o Sporting para deixar a minha marca, queria fazer história, não esperava chegar tão cedo aos 100 jogos, o ano passado foi muito importante para atingir agora esta marca, porque estivemos em todas as competições até muito tarde, o que fez com que eu fizesse muitos jogos. Este ano também falhei apenas um jogo por suspensão e estou empenhado em fazer mais jogos daqui até ao fim".

Golos: "Já o ano passado tinha demonstrado essa capacidade [goleadora], este ano mais ainda. Muito se deve também ao estilo de jogo que temos, principalmente agora com o mister [Marcel Keizer] temos um estilo de jogo mais ofensivo, principalmente nos primeiros jogos consegui fazer muitos golos. É e foi muito importante para mim. Tinha a meta de ultrapassar os 16 golos da época passada, já o consegui, passei o registo de jogadores como António Oliveira e Balakov, que para mim é um orgulho enorme deixar a marca no clube como o médio com mais golos na história e passar dois jogadores que marcaram a história aqui, não só individualmente, mas também coletivamente".

Expectativas: "As expectativas são óbvias: chegar à final, principalmente para quem esteve cá o ano passado, acho que é um bocadinho reconquistar aquilo que achamos que deveria ter sido nosso. Estamos focados e sabemos que vai ser um jogo difícil, mas sabemos também que com um resultado mínimo, podemos estar na final com 1-0. Daremos tudo o que temos e o que não temos do início ao fim, tentaremos ao máximo estar de novo no Jamor para reconquistar aquilo que não conseguimos conquistar no ano passado".

Adeptos: "O que peço aos adeptos é mais do mesmo do que eles têm vindo a fazer, que possam encher o estádio de Alvalade para nos apoiarem, e nós, dentro de campo, faremos tudo para que sejamos todos felizes no final".