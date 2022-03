Gonçalo Esteves e chegada ao Sporting: "O míster ligou aos meus pais..."

Gonçalo Esteves esteve no podcast do Sporting, ADN do Leão

O início: "Sou natural de Arcos de Valdevez, vim a captações ao Sporting com seis ou sete anos. Ainda cheguei a fazer um torneio e fui o melhor jogador com seis ou sete anos. Na altura, um pai que disse que eu estaria no Sporting dez anos depois"

A chegada ao Sporting: "Foi incrivel a adaptação. Foram todos espectaculares para mim. É uma responsabilidade estar no Sporting sendo tão novo. Todos ajudaram-me. No início não falava muito. Não podia entrar a pé juntos. Portava-me bem. Dou-me muito com o Tabata, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e André Paulo."

Aplicação: "Este ano quase nao tive férias. Tem de se trabalhar sempre no máximo, esforcei-me muito. A minha mãe esforçou-se, acompanhou-me. Se tiveres amor pelo futebol, se não fores sair à noite, tens mais chances de vingar."

A opção pelo Sporting: "Vim para o Sporting pelas oportunidades. O míster ligou aos meus pais. Não sei como foi a conversa. Pediu autorização para eu vir. Disse que eu tinha talento. Quando aparecem oportunidades dessas não se recusa. Estava nos juniores, deveria continuar nos juniores, passei para a equipa A de uma equipa campeã nacional. Não fiquei assustado."

Dúvidas e hotel: "Às vezes duvido de mim, mas se te esforças sabes que as coisas vão correr bem. No Porto vivia num hotel, gostei de viver num hotel. Agora estou numa casa. Estou muito feliz cá, a minha mãe vem cá semana sim semana não, o meu irmão também".