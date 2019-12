"Dar Futuro ao Sporting" garante que Varandas recusou reunião

"Se de uma entrega de algum prémio tratasse, teríamos direito a ser ouvidos e a haver uma comunicação da parte do Presidente do Sporting Clube de Portugal", garante o movimento, que ainda aguarda resposta final de Rogério Alves sobre encontro para entrega de assinaturas

O movimento "Dar Futuro ao Sporting" emitiu esta segunda-feira um comunicado no qual garante que Frederico Varandas, presidente do Sporting, rejeitou reunir-se com membros daquele grupo após ter sido solicitado um encontro com o objetivo de colocar em cima da mesa as preocupações se sócios e adeptos dos verdes e brancos, bem como a explicação das motivações desta organização.

"Solicitámos junto do Presidente Frederico Varandas um pedido de reunião com o mesmo, de forma a explicar-lhe os nossos argumentos e objetivos, bem como pô-lo a par da realidade, que temos presenciado junto dos sócios não só que falam connosco presencialmente, bem como, dos Sócios do Sporting Clube de Portugal dos quatro cantos do mundo, que têm entrado em contacto connosco manifestando a sua profunda preocupação com o rumo definido para o nosso clube. Dado os episódios recentes, não seria de esperar uma diferente resposta do que aquela que recebemos. Mais uma vez, o representante máximo de TODOS os sócios do Sporting Clube de Portugal, recusou-se a ouvir qualquer grupo de sócios que tenha uma opinião diferente do mesmo. Certamente que, se de uma entrega de algum prémio tratasse, teríamos direito a ser ouvidos e a haver uma comunicação da parte do Presidente do Sporting Clube de Portugal", pode ler-se.



Pedido para 3 de janeiro foi recusado

No mesmo documento, é ainda revelado que Rogério Alves, presidente da Mesa da AG dos leões, mostrou-se indisponível para receber o movimento a 3 de janeiro, data que tinha sido pedida para a entrega de assinaturas tendo em vista a marcação de uma reunião magna destitutiva. A segunda data proposta (30 de dezembro) carece ainda de resposta.

"Queremos também informar os Sócios do Sporting Clube de Portugal, que, tal como anteriormente referido, efetivámos um pedido de reunião junto da MAG para a entrega de assinaturas para o dia 3 de Janeiro. O Presidente da MAG, Dr. Rogério Alves, indicou que não tinha disponibilidade para nos receber nesse dia, ao que sugerimos o dia 30 de Dezembro para a entrega de assinaturas. Encontramo-nos ainda ao dia de hoje à espera de resposta a esse segundo contacto efetuado há duas semanas", escreve-se.

O "Dar Futuro ao Sporting" lamenta, por fim, os episódios que marcaram a entrada de adeptos dos leões no Cidade de Barcelos, domingo passado, nomeadamente a impossibilidade de levarem adereços alusivos às claques que entraram em cisão com a administração da SAD, Juventude Leonina e Directivo Ulltras XXI. No próximo dia 8, em Alvalade, quando a formação de Silas receber o Moreirense, será encerrado o processo de recolha de assinaturas.

Leia abaixo o comunicado na íntegra: