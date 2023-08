"Erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo" fez com que o lance, irregular, fosse validado.

O Conselho de Arbitragem emitiu uma nota de esclarecimento após o encontro entre Casa Pia e Sporting (1-2), no que toca ao primeiro golo de Paulinho no encontro. Segundo o CA, houve um "erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo", o que originou a validação do lance, quando o avançado leonino estava em fora de jogo por nove centímetros.

"O Conselho de Arbitragem informa que no lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting verificou-se um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo. Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting foi no ombro o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado, uma vez que o jogador encontrava-se fora de jogo por nove centímetros. O CA lamenta o sucedido e informa que a equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado", pode ler-se.

O CA contactou dirigentes Sporting e Casa Pia no final do jogo a explicar situação.