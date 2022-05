Bruno Paz deixa o Sporting e vai jogar na Turquia

Médio assinou um contrato de três anos com o Konyaspor.

Bruno Paz, médio de 24 anos que na última época evoluiu na II Liga com as cores do Farense (27 jogos oficiais, 3 golos e 4 assistências), cedido pelo Sporting, chegou, este sábado, a acordo com o Konyaspor, da Turquia, para um contrato válido para as próximas três temporadas.

O médio Bruno Paz, natural do Barreiro e que cumpriu a formação no Sporting, já se encontra na Turquia e assinou o novo contrato, mantendo a SAD leonina 25 por cento dos diretos económicos sobre uma futura transferência.

O Konyaspor terminou a SuperLiga turca na 3.º posição, com 68 pontos, e vai participar na próxima edição da Liga Conferência Europa.