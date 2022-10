Amorim sai em defesa de Esgaio: "É um dos meus jogadores favoritos"

Declarações do treinador do Sporting após a derrota frente ao Marselha, por dois golos sem resposta.

Ricardo Esgaio cometeu a grande penalidade que originou o primeiro golo do Marselha em Alvalade e acabou por ver o cartão vermelho. No final do encontro, em declarações à CNN Portugal, Rúben Amorim saiu em defesa do lateral.

"Obviamente que não é um momento bom para Esgaio. A minha responsabilidade é proteger os jogadores. Enquanto Esgaio aqui estiver e eu estiver cá, terá sempre a proteção do treinador. Compreendo os adeptos, mas é um dos meus jogadores favoritos. Porquê? Dá tudo, gosto dele como homem e como jogador. Sei que os adeptos não gostam, mas o futebol é mesmo assim", disse.