Alvo do Sporting para a lateral pode custar dez milhões de euros

Lateral espanhol Pol Lirola é um nome na mesa para a sucessão de Porro, tal como o francês Boey

O espanhol Pol Lirola é uma das hipóteses na agenda do leão com vista à eventual substituição de Pedro Porro. Pertence aos quadros do Marselha e foi esta época emprestado ao Elche. Contudo, têm aumentado os rumores de uma saída antecipada, apesar da mesma não ter sido confirmada pelo treinador da equipa espanhola, Pablo Machín.

"Não sei se não é um rumor. O clube a mim não me disse nada. É um jogador importante e tem que render o que já rendeu noutros clubes. É preciso ajudá-lo", afirmou o técnico sobre um lateral-direito, que tem sete jogos a titular na liga espanhola, com um golo apontado.

O Monza também está na corrida por Lirola e o Marselha dá preferência a quem aceite receber o jogador com uma opção de compra obrigatória no fim do empréstimo, na ordem dos 10 M€, segundo O JOGO apurou.

Pol Lirola chegou ao Marselha, proveniente da Fiorentina, em janeiro de 2021, quando o treinador era André Villas-Boas. "Lirola é um extremo adaptado a lateral, pelo que oferece uma boa projeção ofensiva à equipa. Tem boa qualidade nos cruzamentos", comentou o treinador português, após a estreia do lateral. Em agosto desse ano, o Marselha pagou 13 M€ para o contratar em definitivo, mas na última época foi perdendo o estatuto de titular.

Outro jogador que despertou o interesse do Sporting, para a eventual sucessão de Porro, é Sacha Boey, que atua no Galatasaray. Como O JOGO noticiou na terça-feira, o franco-camaronês, de 22 anos, tem estado em destaque no líder da liga turca e o clube aponta a uma venda por valor superior a 10 M€.