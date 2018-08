Fábio Coentrão explica escolha: "Preciso de sentir felicidade"

Defesa rescindiu com o Real Madrid e assinou pelo Rio Ave

É a notícia em destaque no dia de fecho de mercado de transferências em Portugal. Fábio Coentrão é reforço do Rio Ave e o jogador falou em felicidade no momento em que foi apresentado. "Posso fizer que sinto uma felicidade tremenda. Voltar ao clube de casa, da terra, diz-me muito. Ao contrário do que possam vir a dizer, sou uma pessoa feliz neste momento. Quem nasce caxineiro é impossível esquecer esta origem bonita. Passei por muito no futebol. Passei pelo melhor clube do mundo. Chego a um ponto da minha carreira em que acho que temos de ser felizes. Preciso de sentir felicidade. Já vi muita coisa no futebol. Neste momento preciso de ver felicidade no futebol e acho que vou encontrar aqui na minha terra."

Coentrão falou do passado no Sporting e lembrou que podia ter escolhido outro caminho para esta época. "No Sporting senti carinho especial, tenho carinho tremendo pelo Sporting, mas derivado das situações que se passam no futebol, algo me diz que tinha de voltar ao clube da minha terra. Podia tomar outras escolhas, mas decidi pelo Rio Ave. Já conquistei de tudo no futebol. Tive um carreira muito bonita, mas não quero ficar por aqui. Quero ajudar clube a conquistar êxitos. Estou de corpo e alma. O futebol para o Fábio não acabou. Sinto-me como no primeiro dia", rematou."