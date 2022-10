Várias alterações em perspetiva: o onze provável do FC Porto em Anadia

Anadia-FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para as 20h45 deste domingo.

Há vários jogadores que espreitam uma oportunidade no onze titular esta noite. Além do guarda-redes Cláudio Ramos, numa situação que O JOGO já expôs nos últimos dias, Marcano, que começou a época a titular, poderá voltar a jogar de início.

Com o boletim clínico a registar novas ocorrências também se pode abrir espaço a Manafá na defesa, a Bruno Costa no meio-campo e a Gabriel Veron no ataque. Cada um destes três nomes está numa situação distinta e o médio até já foi titular em alguns jogos de cartaz, como Sporting, Braga e Bayer.

Sem esquecer que as cinco alterações também conferem grande margem de manobra, ainda há o caso de Gonçalo Borges, jovem extremo que intercalado jogos na equipa B com oportunidades na A. Juntamente a Veron, e excluindo os que ainda não somaram qualquer minuto, são os únicos jogadores de campo que só foram utilizados saídos do banco.

Seguro é que o treinador espera empenho máximo de todos, numa altura em que os dragões atravessam um ciclo muito desafiante no calendário.

Onze provável do FC Porto: Cláudio Ramos, Manafá, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Veron, Grujic, Bruno Costa e Gonçalo Borges; Toni Martínez e Danny Loader.