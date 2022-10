Taremi recorre às redes sociais após clássico: "Lembrem-se: nos últimos 20 jogos..."

Avançado iraniano relembra histórico recente dos confrontos entre FC Porto e Benfica e partilha da ideia de Sérgio Conceição. "Vamos dar luta", escreve.

O FC Porto perdeu na sexta-feira no clássico com o Benfica no Estádio do Dragão, 0-1, em jogo de abertura da 10.ª jornada da Liga Bwin que deixou os encarnados mais confortáveis na liderança.

Após a partida, Sérgio Conceição deu um murro na mesa e prometeu luta até ao final, ideia partilhada mais tarde pelo próprio FC Porto e por vários jogadores nas redes sociais. Mehdi Taremi foi um deles e foi mais longe, relembrando o histórico recente de confrontos entre as duas equipas.

"Somos campeões. Lembrem-se: nos últimos 20 jogos, 11 vitórias, apenas três derrotas e seis empates. Vamos dar luta!", pode ler-se na conta do Twitter do avançado iraniano, juntamente com alguns emojis com o dedo à frente da boca e um piscar de olho.

Leia também Vídeos Sérgio Conceição expulso após o apito final do FC Porto-Benfica Treinador do FC Porto foi expulso após o apito final do clássico, que o Benfica venceu no Estádio do Dragão por 0-1, depois de dirigir-se à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro. Ora veja.