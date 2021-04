Sérgio Conceição visa Tuchel: "Fui insultado por este senhor"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador do FC Porto depois do triunfo por 1-0 sobre o Chelsea, que ditou a eliminação dos dragões da Liga dos Campeões, após a derrota por 2-0 na primeira mão.

Questionado pela TVI sobre as palavras que dirigiu ao árbitro após o final da partida, Sérgio Conceição explicou que nada teve a ver com o alegado penálti nos instantes finais da partida, num lance que envolveu Evanilson.

"Não foi isso [as palavras não tiveram a ver com a alegada grande penalidade]. Fui insultado por este senhor aqui ao lado [Thomas Tuchel]. Disse ao árbitro que o quarto árbitro ouviu os insultos", explicou o treinador do FC Porto.

Recorde-se que após o apito final também se gerou uma confusão no centro do relvado, entre os jogadores das duas equipas, com os ânimos a serenarem pouco depois.