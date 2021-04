Sérgio Conceição: "Somos a única equipa que não pertence ao Big Five e sente-se um bocadinho"

Treinador do FC Porto após a derrota por 2-0 com o Chelsea, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Gesto no final: "Somos a única equipa nos quartos de final que não pertence aos Big Five, aos cinco campeonatos mais fortes do mundo, e sente-se um bocadinho neste tipo de jogos. Não é normal, o Azpilicueta faz dez faltas, ou faz muitas faltas e não levou amarelo, penso que houve penálti sobre o Marega, há várias situações que claramente não me deixaram satisfeito."

Análise: "O resultado é extremamente injusto, mas o que conta foram os golos que o Chelsea marcou e que nós não marcámos. A equipa fez um jogo muito bom, sempre muito consistente em termos defensivos, a atacar sempre com perigo, a pressionar alto quando tinha de pressionar, a baixar quando tinha de baixar, a definir bem o bloco, dentro do que foi planeado. Nisso os jogadores foram fantásticos, no primeiro remate do Chelsea foi golo, não abanámos com esse golo, fomos à procura de fazer golos e de continuar como estávamos no processo defensivo e penso que fomos estando muito bem. Na segunda parte foi praticamente a mesma coisa, muito pouco do Chelsea na chegada ao último terço, nós a conseguimos algumas ocasiões, conseguimos finalizar mas não marcar golo."