Sérgio Conceição: o que conhece de Jorge Jesus e a equipa "que está melhor"

Treinador do FC Porto comentou palavras recentes do homólogo do Benfica sobre a equipa que está melhor no futebol português.

Sérgio Conceição acredita que o facto de ter sido orientado por Jorge Jesus no Felgueiras, enquanto jogador, não terá qualquer tipo de influência no jogo de quarta-feira entre o FC Porto e o Benfica, na final da Supertaça Cândido de Oliveira.

"Cabe-nos perceber que dinâmica tem a equipa do Benfcia e conhecer individualmente os jogadores. Quando tem bola, quando não tem, possíveis esquemas táticos. Estamos preparados para os diferentes cenários, não controlamos o que o treinador do Benfica está a pensar na construção do onze. O meu conhecimento do Jorge Jesus já foi há tantos anos que não tem nada tem a ver com isso. O que ele me passava na altura do Felgueiras? Não me lembro do que se passou há um mês, quanto mais há 20 e tal anos... Conheço aquilo que tem feito recentemente", afiançou o treinador dos dragões, na conferência de imprensa de antevisão ao clássico.

Sobre as palavras de Jesus quanto à equipa que está em melhor forma em Portugal - o técnico do Benfica disse que o Sporting era a única acima do Benfica -, Conceição adotou um discurso de concordância.

"Os meus critérios são parecidos com os do treinador do Benfica. Quem está na frente, tirando uma exceção ou outra em anos anteriores, é quem merece. Não me espanta o Jorge Jesus ter dito que havia uma equipa melhor, que é o Sporting. Nós temos duas à nossa frente no campeonato, o Sporting e o Benfica. Mas isto é uma maratona, vamos ver quem esta em primeiro no final do jogo. Acho que não é nada de especial, está a ser o mais normal possível", afirmou Sérgio Conceição, completanto logo de seguida:

"Quem tem o melhor futebol? Isso é outra coisa, eu não tenho de comentar o que ele [Jorge Jesus] disse ou pensou. O que deu a entender é que quem está em primeiro é quem está melhor. É como tudo: temos um jogo de xadrez, temos as peças, depois vemos a qualidade com que se movem", rematou.