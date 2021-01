Sérgio Conceição, o clássico com o Benfica e os lances duvidosos: "No calor do jogo..."

Treinador do FC Porto analisa o triunfo na Madeira, sobre o Nacional, por 4-2 após prolongamento, antes do clássico com o Benfica para o campeonato.

Análise: "Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, se fôssemos mais eficazes o resultado seria histórico. [tivemos] Erros individuais, que todas as equipas acabam por cometer, e acabaram por ser fatais, mas não belisca em nada a nossa exibição. (...) Criámos muito, tivemos períodos de grandíssima qualidade, num relvado [complicado]... Quero dar os parabéns às pessoas que trabalham aqui no Nacional, nota-se que deram o máximo para que as coisas corressem da melhor forma nesse sentido. Ficaria preocupado se não conseguisse criar essas ocasiões de golo. Assim estamos mais perto de ganhar sem dúvida nenhuma."

Mais 30 minutos de jogo antes do clássico com o Benfica para o campeonato: "Preferia não ter feito, mas fizemos mais 30 minutos e agora temos a viagem, é o que é. Agora temos de recuperar. Temos um departamento médico que nos dá essas garantias, estamos habituados a jogar de três em três dias. É certo que vamos estar um bocado mais carregados do que o Benfica, mas vamos dar tudo para ganhar o jogo no principal objetivo que é o campeonato."

Lances duvidosos: "As duas equipas quiseram muito ganhar, o que não é fácil para a equipa de arbitragem. Houve lances duvidosos, ainda não vi, não me posso manifestar, mas havia as pessoas no VAR. Penso eu que foram bem assinalados, no calor do jogo é normal que olhemos para a arbitragem só de uma forma, mas isso é normal, tanto da minha parte como do Luís Freire, nada a dizer enquanto a isso."