Sérgio Conceição e o programa de Rui Santos: "Uma verdadeira palhaçada"

Treinador do FC Porto não deixou passar em branco declarações de Rui Santos, no seu programa desportivo na CNN, sobre a expulsão do técnico no Marítimo-FC Porto.

No final da conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Académico de Viseu, agendado para as 20h45 de quarta-feira e a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez questão de não deixar passar em branco as declarações de Rui Santos no seu programa desportivo na CNN, sobre a expulsão do técnico no Marítimo-FC Porto, a 12.ª desde que comanda o FC Porto.

"Hoje não foi tema o Jorge Costa. Não é tema. Se fosse tema, era para aquele programa do Daniel da SIC, ou para o do Rui Santos também. Um programa de entretenimento e autoajuda. Uma verdadeira palhaçada, desculpem o termo", afirmou o treinador dos "dragões".

Leia também Cristiano Ronaldo Notícia em Espanha: Al Nassr quer reunir Ronaldo com antigo rival do Barcelona Emblema saudita está a tentar convencer Sergio Busquets a assinar um contrato válido por duas temporadas no final da época, altura em que o seu vínculo atual com o Barcelona termina.