"Sérgio Conceição é o melhor treinador português, de longe"

Wendell recordou "dois grandes jogos" do FC Porto contra do Inter, que depois eliminou Benfica e Milan. Trabalho de Sérgio Conceição merece enorme destaque e ninguém quer ouvir falar em saída.

O Inter eliminou o FC Porto a caminho da final da Champions, que hoje disputa com o Manchester City, e é com frustração que Wendell recorda uma eliminatória discutida até ao último segundo. "O sentimento é que poderíamos estar lá também, porque fizemos dois grandes jogos, quando todos apontavam que estaríamos fora, porque defrontava o Inter. Mostrámos que tínhamos capacidade de chegar onde eles estão hoje", frisou o lateral-esquerdo, que partiu para férias com um "amargo de boca" por o FC Porto ter falhado a conquista do campeonato, o que impediu o pleno de conquistas nacionais.

Ainda assim, o brasileiro, à semelhança dos companheiros, destaca os méritos de Sérgio Conceição. "É muito importante que ele fique. Sabemos a capacidade e da valia dele tem, não só para o clube, como para todo o futebol português. Para mim, é o melhor treinador português de longe, não vejo outro que possa fazer aquilo que ele faz, principalmente com a nossa equipa. Para nós, é muito importante um treinador como ele, que quer ganhar todos os jogos e para quem todos os treinos são importantes. É um míster que nos dá toda a confiança, que cobra muito de nós para sermos melhores a cada dia. Por isso é que o FC Porto joga cada vez melhor", frisou o brasileiro, certo de que o plantel "nem pensa em perder o treinador", em nome da "força e energia positiva" de Conceição.

"É uma das pessoas mais importantes do clube", reiterou. A nível individual, Wendell também agradece o apoio de Sérgio, no final de uma segunda época de azul e branco em que foi mais utilizado: "A confiança do treinador e dos meus companheiros ajudou-me a fazer mais jogos. Se viram mais um pouco do que eu valho? Creio que sim, passa por uma adaptação e pela confiança que toda a gente nos transmite, principalmente o treinador, que sabia do meu potencial".

