"Se não fosse para dizer mal de mim e do FC Porto, alguns programas de televisão não existiam"

Pinto da Costa foi esta sexta-feira à Madeira para um convívio com adeptos do FC Porto naquela ilha. O presidente do FC Porto jantou em Câmara de Lobos, com mais de 300 portistas.

Palavra aos portistas da Madeira: "Agradeço-vos muito o carinho que me dedicam, mas é importante pensar que não há mais ninguém mais importante do que o FC Porto. Já citei mais do que uma vez o que dizia, num belo poema, Fernando Pessoa. Entre os sonhos do mundo que tenho, é que os portistas da Madeira festejem muitas vitórias do FC Porto, que sejam muito felizes e que saibam que no dia 31 de julho, quando, como todos esperamos, vencermos mais uma Supertaça, dedicaremos essa vitória a todos vós, que de bem longe vivem apaixonadamente o FC Porto. Será para vós essa vitória."

União do FC Porto: "É muito difícil, realmente, hoje estar num lugar público. Temos que viver diariamente com a maledicência, temos de viver diariamente com programas de televisão, que se não fosse para dizer mal de mim e do FC Porto não poderiam existir. Mas é isso que nos une. É isso que nos dá força. É isso que nos leva às vitórias e faz com que a caravana continue a passar. O FC Porto é que conta. As vitórias que tenho no meu mandato e que se calhar nenhum de vós faz a mínima ideia de quantas são, mas posso-vos informar que são 2403 títulos nacionais de todas as modalidades ganhos pelo nosso clube, não fui eu que os ganhei, foi o FC Porto que os venceu, foram vocês com o entusiasmo e todos os portistas de toda a parte do mundo que dão coragem para lutar pelo FC Porto. Fico emocionado pelas palavras que ouvi, rever amigos que já não via há muitos anos, sentir o carinho das pessoas... Há 15 dias estive num almoço a passar férias e nesse almoço perguntaram: 'Quando podemos fazer um jantar na Madeira?' A resposta foi a que repito hoje: quando vocês quiserem."

Dar vitórias aos portistas e nova palavra de carinho pela Madeira: "A nossa equipa está em estágio no Algarve, está a trabalhar para novos sucessos, em conjunto, e determinada para vos poder continuar a dar as alegrias que vocês querem e merecem. Vou terminar, porque muito mais poderia ter para vos dizer e não vos quero maçar e estou demasiado grato e emocionado para dizer muito mais. Levo-vos no coração, nunca esquecerei esta noite e serei sempre um defensor desta terra que me habituei a amar pelas quatro razões que já enumerei."