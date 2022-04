Rui Moreira: "Enquanto Pinto da Costa tiver vontade de ser presidente, é um assunto do qual não falarei"

Entrevistado em conjunto pela TSF e DN, Rui Moreira afasta qualquer conversa sobre a sucessão de Pinto da Costa na liderança do FC Porto

Rui Moreira, entrevistado no programa Em Alta Voz, da TSF e do Diário de Notícias, afirmou que uma eventual candidatura à presidência do FC Porto é "um tema tabu", garantindo que enquanto Pinto da Costa "for vivo e tiver vontade" é um assunto de que não falará.

"Enquanto o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, que aliás celebra este ano 40 anos de mandato, for vivo e tiver vontade de ser presidente do meu clube, é um assunto do qual não falarei por uma questão de respeito", disse o presidente da Câmara Municipal do Porto.

"Se calhar temos mesmo de usar a palavra tabu aqui. Tabu por respeito. Eu acho que o tabu por respeito é uma coisa bonita e que honra todos", disse o também vice-presidente do Conselho Superior do FC Porto, cargo para o qual foi eleito na lista que Pinto da Costa apresentou nas últimas eleições.

"Depois, pode ser que ainda venha a tempo, que não venha, que eu possa, que eu queira. Enfim, que os sócios queiram. Isso são tudo coisas que eu deixarei para o futuro", concluiu Rui Moreira.