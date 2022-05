Relatório de Conceição até ao fim da semana: saídas, posições a reforçar e outros tópicos

A habitual análise da equipa técnica à época que terminou e os planos para 2022/23 serão entregues a Pinto da Costa e aos administradores com a pasta do futebol.

O FC Porto já está em modo férias, mas Sérgio Conceição não. Terminada a época, o treinador dedica-se a um relatório que, sabe O JOGO, estará pronto até ao final da semana.

Só depois é que partirá para um período de descanso, mas sem nunca desligar-se totalmente da atualidade do clube. Como explicou após a final da Taça de Portugal, o técnico "passa a pente fino tudo o que foi a época" num documento entregue a Pinto da Costa e aos administradores da SAD com a pasta do futebol e que é muito mais do que um balanço.

Entre outros tópicos, Sérgio faz sugestões sobre quem está aberto a deixar sair e as posições a reforçar. Todos os setores passam pela análise, mas o eixo da defesa é especialmente importante. Mbemba está de saída, Marcano é uma incerteza depois das lesões e resta perceber se a contratação definitiva de Rúben Semedo avança, restando Pepe e Fábio Cardoso. É hora de decisões e de definir a estratégia para abordar o próximo mercado de transferências.