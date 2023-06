Primeira abordagem do PSG a Sérgio Conceição aconteceu há duas semanas

Luís Campos, conselheiro desportivo dos franceses, conversou com o técnico há duas semanas e, agora, o "namoro" foi reatado; "Preso" por 18 M€, o treinador portista estará em Paris desde quinta-feira, mas terá outro clube interessado. Jorge Mendes vai reunir-se com o dono do campeão gaulês. Pinto da Costa sem comentários.

O PSG não chegou a acordo com Julian Nagelsmann para ser o substituto de Christophe Galtier e, de acordo com vários jornais franceses, reiniciou contactos com Sérgio Conceição. A notícia chegou ao início da tarde de ontem e, de imediato, deixou em alvoroço os adeptos do FC Porto. De acordo com o que O JOGO apurou, é verdade que o campeão francês já tinha conversado com Sérgio há cerca de duas semanas, mas o tema, na altura, não avançou, havendo, inclusive, outro clube na peugada do treinador que venceu três dos quatros títulos nacionais esta época.

Porém, gorada a possibilidade de contratar Nagelsmann, o conselheiro desportivo do PSG, Luís Campos, terá voltado a entrar em contacto com Conceição para perceber se este está disponível para deixar já os dragões, com quem tem contrato por mais uma temporada e uma cláusula de rescisão de 18 milhões de euros. Verba de que Pinto da Costa não abdica, até porque já assumiu publicamente o desejo de manter o treinador que, segundo alguns relatos, está em Paris por estes dias, o que não quer dizer que esteja diretamente relacionado com este assunto. Aliás, no passado, o treinador já escolheu a capital francesa para passar alguns dias.

Ora, dinheiro é coisa que não falta aos franceses, que poderão mesmo passar um cheque gordo à SAD portista. Contudo, há outras questões que deixam entender que este é um processo ainda longe de estar fechado. Desde logo, há mais nomes em equação: Luis Enrique, ex-selecionador espanhol, atualmente no desemprego, e aparentemente aquele com quem há negociações mais avançadas, mas também Thiago Motta (Bolonha). Há, ainda, rumores menos insistentes que apontam José Mourinho, Carlo Ancelloti, Xabi Alonso e até Rúben Amorim.

Depois, a situação de Luís Campos no PSG já viveu melhores dias, tendo mesmo aparecido notícias a sugerir que o português poderia estar de saída após a admissão pública de Kylian Mbappé de não pretender estender a ligação ao clube. Um episódio que terá levado o presidente executivo, Nasser Al-Khelaifi, a perder a paciência. Nesse sentido, em França, diz-se que poderão ser os responsáveis da Qatar Sports Investment, dona do clube, a decidir o nome do treinador para 23/24.

Presidente em silêncio e Mendes na jogada

De acordo com a "RMC", está previsto um encontro entre o empresário Jorge Mendes e Nasser Al-Khelaïfi nos próximos dias para discutir, entre outros temas, o caso do técnico português, que, recorde-se, conhece bem a Ligue 1, depois de orientar o Nantes em 2016/17.

Certo é que esta já não é a primeira vez que o PSG o tenta "seduzir". Há um ano já tinha sido associado, por alturas da saída de Pochettino do Parque dos Príncipes. O argentino acabou por ser substituído por Christophe Galtier, mas este também não resistiu muito tempo no banco, apesar de ter garantido a conquista do título francês.

A ambição dos donos do clube passa pela conquista da Liga dos Campeões, algo que tem estado longe de acontecer, apesar dos milionários reforços comprados cada vez que o mercado abre as portas. Pinto da Costa chegou a ironizar com o rumor de 2022. "Recebi um telefonema dele e, pelo vento que fazia, dava-me ideia de que ele estava a falar da Torre Eiffel", brincou.

Ontem, porém, presente na inauguração da Casa do FC Porto de Viseu, o líder dos dragões não quis falar aos jornalistas, mas no discurso disse que no Dragão "não há ratos" nem "ninguém foge." Uma tirada sem destinatário explícito, mas que os adeptos, nos comentários feitos nas redes sociais, associaram ao treinador.