Preto no branco: Boca Juniors confirma Alan Varela no FC Porto e anuncia dia da viagem

Clube de Buenos Aires dá como certa a transferência de Alan Varela para o FC Porto

O Boca Juniors foi este sábado mais concreto sobre a saída de Alan Varela para o FC Porto, retirando o "praticamente" sobre o ponto de situação do acordo, como fizera ao início desta madrugada, e anunciando mesmo que o médio viajará quinta-feira para Portugal.

Ao cabo de várias semanas de avanços e recuos, Boca Juniors e FC Porto entraram, finalmente, no mesmo comprimento de onda e fecharam o negócio de Alan Varela. De resto, foi o próprio clube de Buenos Aires quem o confirmou, já ao início desta madrugada.

Não há mais volta a dar e o argentino, de 22 anos, vai mesmo chegar ao Dragão, onde tem um contrato de cinco temporadas (até 2028) à espera. Antes, porém, terá a tão desejada despedida no mítico "La Bombonera" - diante do Nacional de Montevideu, em partida da Taça dos Libertadores -, que ocorrerá poucas horas depois do clássico da Supertaça, entre os azuis e brancos e o Benfica, em Aveiro.