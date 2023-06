Villas-Boas e uma eventual candidatura: "Tem de ser feita uma análise forense..."

Declarações de André Villas-Boas à margem da QSP Summit, num painel sobre liderança em tempos desafiantes, que se realiza esta quinta-feira, em Matosinhos.

Vai candidatar-se à presidência do FC Porto em 2024? "Eu tenho respondido a isso várias vezes e vou dar a mesma resposta. Eu fui invadido pela emoção na mensagem que recebi de uma pessoa que tenho em alta consideração, em 2015, quando disse que um dia seria presidente do FC Porto, de uma forma que ainda não tenha raciocinado, mas a verdade é que, como sou muito vinculado à emoção, tive vários sentimentos que me confirmam, ainda que seja algo dependente dos votantes, que esse lugar me está destinado. Se será em 2024, 2028 ou com outra mudança de estatutos que mudem os anos das eleições, assim será. Mas tenho esse sentimento de destino e responsabilidade e também uma animosidade positiva pelas pessoas que me abordam e dizem que sou essa pessoa. Não me apresentei como candidato nem nenhum programa, quem me vincula a e essa posição é devido à minha personalidade e pelo facto de ser portista e sentir o FC Porto. Nesta fase e lamento não ter respostas concretas, não o posso garantir".

Do que depende uma eventual candidatura? "Muitos fatores. Com a imprevisibilidade atual em que estão vinculados os quadros competitivos europeus, da instabilidade dos clubes e de um mercado que se comporta em clubes de cadeia, aos novos disruptores como é o caso da Arábia Saudita, tudo isto faz parte da sensibilidade que obriga a que a pessoa que lidere o FC Porto tenha um sentido de responsabilidade e conhecimento intocável. Se eu me apresentasse e vissem em mim no pós-programas eleitorais essas capacidades, eu assumiria tendo a noção do que obriga, porque já fui treinador e sei o sentido de responsabilidade que é liderar um clube com 17 milhões de adeptos e uma massa associativa de 130 mil sócios. São muitas responsabilidades e os passos têm de ser bem calculados e medidos. Tem de ser feita uma análise forense para essa candidatura".