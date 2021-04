Pinto da Costa: "Superliga? Fui sempre contra, a força do futebol é ser popular"

Presidente do FC Porto em entrevista ao Porto Canal.

Superliga: "O movimento já tem uns tempos, começou no clube dos presidentes do qual eu fazia parte, depois na ECA, Associação de Clubes, havia sempre conversas mas eu fui sempre contra. A força do futebol é ser popular, qualquer clube tem de ter direito a ganhar e participar. As escolhas para provas europeias têm de ser por mérito desportivo, não por dinheiro. Se reparar, esses clubes ingleses que estavam, nenhum é de ingleses. Aparece um magnata, resolve comprar, e isso é desvirtuar o verdadeiro sentido popular do desporto. Quem ganhar, no campo [é que deve ir]... Porque isso [comprar os clubes] é descaracterizar o futebol. Sou completamente contra isso. Quem ganha ou se classifica vai. Não escolho este porque tem muito dinheiro, este porque tem um americano, outro porque tem um chinês."

Multas: "Os acordos que têm entre eles, não os conheço. Se há obrigações contratuais é assunto de tribunais entre eles. Que nunca mais esse projeto irá para a frente, sobretudo pela posição tomada pelo Governo inglês, que levou a que os clubes mudassem radicalmente de opinião, é um nado morto."

Razão do retrocesso no projeto: "Foi tudo. A UEFA foi contra, a FIFA, o primeiro-ministro inglês que o fez pela pressão popular. O povo é que vota, não é UEFA ou Florentino ou o Agnelli. Sentiu, inteligentemente, e que o povo não queira aquilo. Os donos do FC Porto são os sócios, estou lá porque me elegeram. Os sócios desses clubes sentiram que estavam a ser marginalizados, Queremos estar as provas europeias mas por mérito desportivo e não por terem um magnata como dono."