Peso da UEFA é para aliviar: algumas propostas da candidatura de Nuno Lobo

Candidato à presidência do FC Porto quer chegar aos 150 mil sócios, criar novas modalidades e redistribuir receitas do clube.

A pouco mais de três semanas para as eleições do FC Porto, Nuno Lobo já delineou o programa eleitoral, do qual consta "um conjunto de 235 medidas" que em breve começará a apresentar aos sócios, mas sobre o qual já falou a O JOGO.

"Está distribuído em quatro vetores fundamentais: económico, desportivo, social e territorial. Pensámos num programa com o objetivo de trazer mais gente ao FC Porto, porque queremos chegar aos 150 mil sócios pagantes", explicou o candidato da Lista B. O económico é um dos mais importantes e a ideia passa por "distribuir melhor a receita do clube, retirando o peso das competições europeias". "Neste momento, os associados contribuem apenas com 3% por cento das receitas, o merchandising 4% e as competições europeias 45%", indicou. Para isso, pretende que "a marca FC Porto se associe ao Turismo do Porto e do Norte", participando em "feiras internacionais, porque o turismo atrai curiosidade".

No capítulo desportivo, Lobo sublinha que "a criação de novas modalidades será uma das apostas mais fortes". "Pretendemos criar a secção de futsal, de ténis, de futebol feminino ou andebol feminino e recuperar o voleibol masculino", enumera o candidato ao nosso jornal, explicando que o "vetor territorial passa, entre outros, por protocolos e parcerias com a Câmara Municipal e os concelhos limítrofes na cedência de espaços em direito de superfície". "O FC Porto tem quatro equipamentos: o centro de estágio, a Constituição, o Estádio do Dragão e o Dragão Arena. Fala-se que quer alargar o processo da construção da academia a Matosinhos, e não somos contra, mas entendemos que é crucial termos uma academia de raiz que nos permita catapultar a formação para o futuro", sublinha.

Quanto à vertente social, Lobo destaca algumas propostas. "Queremos criar uma quota mais social e outra para pessoas com deficiência. Vertente família e associados", desvendou, sem esquecer os grupos organizados de adeptos. "Entendemos que são fundamentais para a sobrevivência do clube e também temos propostas assertivas para eles, até porque eles são importantes para o apoio nos jogos fora de casa", sustenta o candidato.