Pepe lançou o sprint para a Champions: central é incógnita para o Liverpool

Pepe encontra-se na enfermaria portista desde o jogo com o Atlético de Madrid, disputado há uma semana e meia

O arranque da preparação do FC Porto para o desafio com o Liverpool, de terça-feira, para a Liga dos Campeões, marcou também o início do sprint de Pepe para estar apto a defrontar os ingleses.

Afastado da competição desde a deslocação a Madrid, há uma semana e meia, devido a um edema muscular na perna esquerda, o central voltou no sábado a fazer apenas tratamento e, nesta altura, é uma incógnita para o encontro com os "reds".

Os portistas alimentam a expectativa de o recuperar nos próximos três dias, mas têm Fábio Cardoso de prevenção para a eventualidade de o internacional português ser declarado indisponível pelo departamento médio. Para o ex-Santa Clara seria um batismo e peras pelos dragões, depois de ter sido preterido por Pepe, Mbemba e Marcano - e até Diogo Leite - nos primeiros oito jogos oficiais da temporada. A oportunidade pela qual o defesa espera desde que foi contratado, no começo de julho, poderá surgir agora, à custa do problema físico do capitão e do castigo do congolês.