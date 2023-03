Oficial: Inter queixa-se à UEFA do FC Porto

Adeptos do Inter no interior do Dragão

Inter queixa-se à UEFA do FC Porto por impedir os seus adeptos de assisitir ao jogo

O Inter queixou-se do FC Porto à UEFA e solicitou a intervenção desta, alegando que o clube azul e branco impediu muitos adeptos nerrazzuri de assistir à partida da Liga dos Campeões de futebol, na terça-feira.

"O FC Internazionale Milano manifesta a sua maior solidariedade aos seus adeptos, provenientes de toda a Europa e detentores de bilhetes que davam acesso ao jogo de ontem [terça-feira] à noite, entre o FC Porto e o Inter, que foram impedidos de entrar no estádio do Dragão", pode ler-se no comunicado que o Inter publicou no site oficial.

Segundo o clube de Milão, muitos dos seus adeptos, incluindo numerosas famílias com crianças, "foram segregados numa zona de contenção, perto do setor visitante, por decisão unilateral do FC Porto, e ali retidos durante todo o jogo, ao qual não puderam assistir, sendo expostos", no entender do Inter, "a um estado de tensão e a um perigo potencial".

Por considerar grave o que se passou no Dragão, o Inter solicitou a intervenção da UEFA para "apurar o que se passou e para que situações deste tipo, que colidem com princípios de cordialidade, desportivismo, igualdade e inclusão, não se repitam, em defesa de todos os adeptos, independentemente da sua filiação clubista ou nacionalidade".

Recorde-se que, já esta quarta-feira, oorganismo regulador do futebol europeu remeteu "a responsabilidade pela gestão segura dos espectadores e a política de bilhética associada" ao organizador do duelo e às autoridades competentes.

"A UEFA foi informada de que um grande número de adeptos visitantes tinha comprado ingressos para setores destinados aos fãs da equipa da casa. Os regulamentos da UEFA estipulam que 5% da capacidade do estádio deve ser providenciada à equipa visitante, numa área segregada para os seus apoiantes. Medidas de mitigação foram discutidas entre os dois clubes".

Em comunicado, os azuis e brancos já tinham advertido na véspera do desafio que, "por razões de segurança", seria negada a entrada de adeptos do clube visitante com bilhetes que não tivessem sido adquiridos diretamente junto do segundo classificado da Serie A e para a zona definida para os adeptos visitantes.