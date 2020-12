Luis Diaz explica o que lhe pede Sérgio Conceição e revela o ídolo: "Adoro"

Luis Díaz esteve em destaque no Manchester City-FC Porto

Luis Díaz é protagonista de uma longa entrevista ao jornal espanhol Marca

"Estou a ter um bom começo de ano, graças a Deus e à equipa pelo trabalho que está a ser feito. Estou feliz, trabalhando e aprendendo mais a cada dia que passa", disse Luis Díaz numa entrevista ao jornal espanhol Marca.

"Ainda estamos a crescer. Foi difícil começar para todas as equipas e temos de continuar a crescer", afirmou ao explicar a diferença de rendimento do FC Porto final da temporada passada para esta época.

No mesmo artigo, é recordado que em 2019/20 o colombiano marcou 14 golos em 50 jogos e que em 2020/21 já cinco em 15 partidas. "Sim, estou melhor no momento de decidir e melhor na finalização. Fui muito bem recebido e isso é indispensável, também".

"Gosto de muite marcar desde criança, mas se vejo um colegaa em melhor posição, procuro assistir. Por vezes dizem 'porque não rematas',. mas prefiro passar se estiverem melhor posicionados", acrescentou.

O jornal espanhol quis entender o que leva tantos colombianos a estrearem-se na Europa através do FC Porto. "É uma motivação estar num grande clube como este e isso motiva-me a fazer um bom trabalho. Historicamente, os colombianos têm tido um desempenho muito bom no FC Porto. Quando tive a oportunidade de escolher, pensei nisso, pensei em tudo o que o FC Porto representa e em tudo o que os jogadores colombianos fizeram aqui", disse, não deixando de referir o peso da herança deixada por James e Falcao, por exemplo "Eles ainda representam muito aqui. São figuras que nunca deixarão os corações das adeptos do FC Porto. Motivam-me", disse.

Juventus, Conceição e Neymar

Os oitavos de final da Liga dos Campeões serão apenas em fevereiro de 2020, por Isso Luis Díaz não se alargou muito ao falar da Juventus, adversário do FC Porto. "Até lá iremos melhorar em todos os aspectos. Há novos companheiros de equipa, muitas coisas que mudaram...", afirmou.

Sobre Sérgio Conceição, o internacional colombiano refere que o treinador do FC Porto pede-lhe para "desfrute, que ataque, uma as minhas qualidades. Julgo que está satisfeito com o meu desempenho e eu estou-lhe muito agradecido", disse, antes de revelar que jogador admira. "Sempre gostei de Neymar. É uma referência e tem o estilo de jogar que aprecio, um contra um. É a minha referência, um jogador adoro"