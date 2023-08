João Moutinho já realizou exames médicos no Porto

Médio português cumpriu a bateria de exames médicos e testes físicos na manhã desta sexta-feira. Está muito perto de ser reforço do FC Porto.

João Moutinho cumpriu a bateria de testes físicos e exames médicos na manhã desta sexta-feira, na cidade do Porto, confirmou O JOGO. É, portanto, mais um sinal de que a apresentação como reforço dos dragões está para breve.

O médio internacional português, de 36 anos, está sem clube, depois de terminado o contrato com o Wolverhampton.

Moutinho representou, com grande sucesso, os dragões entre 2010/11 e 2012/13. Seguiram-se cinco temporadas ao serviço do Mónaco e outras tantas no Wolverhampton.