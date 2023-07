Nico González chega ao FC Porto cedido e com cláusula de compra

Mediante determinados objetivos, os dragões são obrigados a avançar para a compra do passe no final de 2023/24

O FC Porto e o Barcelona já têm um princípio de acordo para que Nico González se mude para o Dragão em 2023/24. O diretor desportivo dos culé, Deco, esteve esta semana na Invicta, onde reuniu com Pinto da Costa e seus pares, e ficou definido que Nico será cedido até final da temporada, mas uma cláusula no contrato permitirá aos portistas avançarem para a compra do passe mediante a concretização de determinados objetivos.

Deco, diretor desportivo dos "culé, esteve na Invicta a tratar do assunto com Pinto da Costa. Jogador aguarda apenas ordem para viajar. Com este acordo, a SAD "adia" o investimento para o próximo exercício.

Desde o início que o FC Porto pretendia ter uma opção de compra do médio, acabando, segundo o que O JOGO apurou, por ficar acertado que em vez de opção haverá, sim, uma obrigação por um valor que ainda não foi revelado por qualquer das partes.

Na época passada, Nico esteve cedido ao Valência, mas antes já tinha realizado 37 partidas na equipa principal do Barcelona

Desta forma, o FC Porto garante que não estará apenas a valorizar um ativo de outro clube se Nico realizar uma grande temporada no Dragão, onde poderá, não só lutar por títulos, como atuar na Liga dos Campeões, mas também, e não menos importante, "atira" para o próximo exercício financeiro o investimento necessário para a aquisição dos direitos económicos do jogador de 21 anos. E mesmo sem ainda se conhecer o valor em causa, não é de prever que o Barcelona tenha aceitado colocar no papel uma opção baixa para a venda de um jogador com enorme potencial, mas que não teve espaço no plantel de Xavi Hernández.

Ainda que Nico já tenha sido apontado várias vezes como substituto de Sergio Busquets (que se mudou para o Inter Miami), a verdade é que o treinador do Barcelona vê-o como um médio interior de vocação ofensiva, posição que o Barça reforçou neste defeso com Gündogan. Por isso, as possibilidades de Nico González ter minutos na Catalunha eram reduzidas e foi exatamente isso que Xavi comunicou ao jogador na terça-feira, justificando dessa forma a não inclusão nos convocados para a digressão aos Estados Unidos.

O médio recebeu autorização para tratar do seu futuro e o empresário Jorge Mendes informado que o FC Porto é o clube, entre os vários interessados, preferido. Por razões desportivas, mas também familiares, uma vez que Nico tem os pais a viver na Corunha, a cerca de 300 quilómetros da Invicta.