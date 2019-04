Sérgio Conceição suspenso oito dias, mas deve estar no banco em Braga

Na base deste castigo está um episódio ocorrido no final do encontro com a equipa minhota, para o campeonato.

Sérgio Conceição foi suspenso por oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Na base deste castigo está um incidente ocorrido no final do encontro com o Braga, para o campeonato: de acordo com o relatório do delegado da Liga, o treinador dos dragões insultou um adepto, mas beneficia da atenuante de ter sido provocado, motivo pelo qual foi sancionado com o castigo mínimo previsto pelo regulamento nestes casos.

Uma vez que, normalmente, o castigo tem início no dia seguinte à notificação, e Sérgio Conceição foi notificado hoje, tudo indica que o técnico estará no banco de suplentes esta terça-feira, no reencontro com a equipa minhota, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.