Treinador do FC Porto fez a antevisão à final da Taça de Portugal, com o Sporting.

Sporting - "Analisamos todos os adversários ao pormenor, seja a nível individual como coletivamente. Esta equipa do Sporting tem uma dinâmica de jogo que foi variando ao longo do tempo, a partir do momento em que este treinador assumiu a equipa. Estamos preparados para as dificuldades do jogo. Uma final importante para nós, no sentido de ser mais um titulo que podemos conquistar. Esta casa, este clube está habituado a isso. Claramente que queremos ganhar. Já ganhámos um título esta época e queremos ganhar outro amanhã".

Discurso - "Não há muitas coisas a mudar, não é numa semana que se vai mudar o discurso. Estamos sempre muito motivados a partir do momento em que entramos naquela casa para trabalhar e melhorar todos os dias. O Héctor (Herrera) acabou de referir que o grupo está muito motivado, focado, concentrado naquilo que é verdadeiramente importante, o jogo. Vamos tentar causar mossa naquilo que são algumas fragilidades na equipa do Sporting".

Relvado preocupa? - "Levei tanta pancada como o relvado do Jamor esta época (risos). Conheço o Jamor desde os 15 anos, sabemos o que vamos encontrar e não haverá desculpa do relvado ou do vento."

Jamor é especial - "Tenho a ambição de ganhar títulos. Tenho carinho especial pela Taça de Portugal e faz hoje 21 anos que a conquistei pelo FC Porto como jogador. Encerra aquilo que é a época. Estou confiante e tranquilo, o grupo tem dado uma resposta fabulosa nestes dois anos em que tem estado comigo."

Memórias - "Se estava a olhar para a tribuna? Normalmente olho em frente, não foi nada de especial."