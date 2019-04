"Sérgio Conceição foi vítima da atitude persecutória dos delegados"

FC Porto aborda a suspensão aplicada ao treinador, que vai não lhe permite a presença no banco no jogo com o Boavista.

Sérgio Conceição não vai estar no banco de suplentes do FC Porto no jogo de sexta-feira com o Boavista, uma vez que lhe foi aplicada uma suspensão de oito dias pelo Conselho de Disciplina (CD), por, de acordo com o relatório do delegado da Liga, ter insultado um adepto no final do jogo com o Braga para a I Liga, no último fim de semana.

Ora, esta quinta-feira, na newsletter "Dragões Diário", o clube azul e branco aborda o castigo do treinador, afirmando que Conceição foi alvo de "atitude persecutória" dos delegados.

"Sérgio Conceição não vai estar no banco do FC Porto no jogo com o Boavista porque lhe foi aplicada uma suspensão de oito dias. O treinador foi castigado por um motivo muito simples: após ter sido continuadamente insultado durante todo o jogo de sábado frente ao Sporting de Braga, no fim do encontro, pelo menos um dos dois delegados da Liga encontrava-se estrategicamente colocado junto ao banco do FC Porto para ouvir, apesar do barulho que se seguiu ao apito final, o que disse o nosso treinador. Sérgio Conceição foi, assim, vítima da atitude persecutória dos delegados e da política de falta de bom senso a que aparentemente se encontram sujeitos", assinalam os dragões, que apontam para o cumprimento de "um dos objetivos delineados" pelo Benfica na newsletter do clube da Luz, a "a aplicação de castigos ao treinador campeão nacional".